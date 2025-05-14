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Yle: Финляндия ради военной мобильности перейдет на европейский стандарт железных дорог

Финляндия решила отказаться от ширины железнодорожной колеи, которая использовалась в России в конце XIX — начале XX века, и перейти на европейский стандарт, пишет издание Yle News со ссылкой на финского министра транспорта Лулу Ранне.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, ширина колеи в Финляндии сейчас составляет 1524 мм, что на 89 мм шире европейского стандарта. По словам Ранне, правительству Финляндии необходимо будет принять решение об изменении ширины колеи к июлю 2027 года.

Причинами изменения ширины колеи, по словам министра, являются повышение безопасности снабжения Финляндии и мобильности военных, а также трансграничное сообщение со Швецией и Норвегией.

Как отметила Ранне, это не просто задача Финляндии, а совместный проект Европы и НАТО.

Европейский регламент TEN-T, который вступит в силу этим летом, включает требования к странам ЕС с различной шириной колеи изучить и спланировать переход на стандартную европейскую ширину колеи 1435 мм.

Два года назад Министерство транспорта Финляндии заявило, что изменение ширины железнодорожной колеи будет экономически невыгодно для страны. Сейчас Ранне признала, что переход на европейский стандарт будет дорогостоящим проектом, но половину затрат на планирование и 30% фактических работ должен будет оплатить ЕС. Кроме того, она отметила, что работа над проектом может начаться не ранее 2030-х годов.

«Конечно, мы осознаем, что не можем сделать это за пять лет. Планирование продлится до конца десятилетия, и, возможно, в 2032 году мы сможем начать строительство», — сказал она во вторник на пресс-конференции.