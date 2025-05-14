Yle: Финляндия ради военной мобильности перейдет на европейский стандарт железных дорог

Два года назад Министерство транспорта Финляндии заявило, что изменение ширины железнодорожной колеи будет экономически невыгодно для страны. Сейчас Ранне признала, что переход на европейский стандарт будет дорогостоящим проектом, но половину затрат на планирование и 30% фактических работ должен будет оплатить ЕС. Кроме того, она отметила, что работа над проектом может начаться не ранее 2030-х годов.