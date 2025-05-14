Частных пенсионных фондов пока не будет: Агентство стратегических реформ уточнило свою позицию

Как заявили в агентстве, никакой отмены государственного Пенсионного фонда не планируется. Речь идёт лишь об одном из предложений, озвученных международными экспертами в рамках обсуждения возможных направлений модернизации пенсионной системы страны.
По словам представителей агентства, это — не утверждённое решение, а всего лишь одна из рекомендаций, которая в настоящее время находится на стадии изучения. Все высказанные идеи, по заверению чиновников, рассматриваются совместно с другими профильными структурами и не означают автоматического внедрения.
Также в Агентстве подчеркнули, что любые изменения в пенсионной системе будут разрабатываться с учётом международного опыта и обязательно с участием населения. Мнение граждан и их интересы обещают учитывать в приоритетном порядке. Все возможные реформы, по словам представителей ведомства, будут направлены исключительно на повышение уровня социальной защиты населения.
Таким образом, обсуждение идеи привлечения частного сектора к пенсионным вопросам — пока только экспертный диалог, а не шаг к кардинальной трансформации существующей модели.