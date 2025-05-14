Частных пенсионных фондов пока не будет: Агентство стратегических реформ уточнило свою позицию

По словам представителей агентства, это — не утверждённое решение, а всего лишь одна из рекомендаций, которая в настоящее время находится на стадии изучения. Все высказанные идеи, по заверению чиновников, рассматриваются совместно с другими профильными структурами и не означают автоматического внедрения.