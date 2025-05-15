В Ростовской области новый маслоэкстракционный завод готов на 90%

По информации официального портала правительства Росстовской области, уже на 90 процентов реализован инвестпроект по строительству маслоэкстракционного завода компании «Агропрайм». В этом недавно убедился первый заместитель донского губернатора Алексей Господарев, посетив строительную площадку в Неклиновском районе.