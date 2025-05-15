В Ростовской области новый маслоэкстракционный завод готов на 90%

По информации официального портала правительства Росстовской области, уже на 90 процентов реализован инвестпроект по строительству маслоэкстракционного завода компании «Агропрайм». В этом недавно убедился первый заместитель донского губернатора Алексей Господарев, посетив строительную площадку в Неклиновском районе.
На данный момент уже возвели несущие и металлоконструкции на всех объектах маслоэкстракционного завода. Завершили строительство подготовительно-прессового цеха, главного производственного корпуса, отделения для приемки, очистки и передачи семян подсолнечника в производственный корпус, цеха экстракции, цеха грануляции
«Сегодня мы на площадке реализации проекта по строительству маслоэкстракционного завода, который входит в перечень “100 губернаторских инвестиционных проектов”, и видим, что готовность объекта составляет более 90%», -сказал Алексей Господарев.
Напомним, реализовать проект по строительству МЭЗа компания «Агропрайм» начала четыре года назад. Объём инвестиций составил более 4,1 млрд рублей.
На заводе будут заниматься переработкой всех видов масличных культур, в том числе и сою. Планируется выпускать 1000 тонн готовой продукции в сутки. Такой объем, по мнению руководства компании, поможет заводу стать конкурентоспособным среди других маслоэкстракционных предприятий.