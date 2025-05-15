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Самарские власти прокомментировали строительство крематория

В правительстве Самарской области прокомментировали планы по строительству крематория у села Кривое озеро.

Разрешение на проведение работ недавно выдал региональный минстрой, оно будет действовать до 30 октября следующего года. 14 мая проект получил положительное заключение экспертизы.

Застройщиком выступает ООО «Комбинат услуг второго типа». Площадь объекта составит 1039,5 кв. м.

Для крематория возведут одноэтажное здание, которое будет стоять отдельно. При его проектировании учли все существующие требования — санитарные, градостроительные и экологические.

При строительстве будет соблюдаться санитарная зона — крематорий расположится на расстоянии не менее 1 км от жилья, соцучреждений и т. д.