На Кубани внедрят электронные проездные билеты для льготников

Нововведение реализуется в рамках концепции цифровой трансформации социальной сферы и клиентоцентричности. Заместитель министра труда Кубани Александр Костанов пояснил цели изменений: «Изменения, внесенные в законопроект, ориентированы на то, чтобы упростить процесс предоставления мер поддержки по оплате проезда для сотен тысяч жителей региона».