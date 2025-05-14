Невролог Голубинская: извещения о заболеваниях в ГИБДД лишат прав алкоголиков

«К психиатру и психиатру-наркологу человек не пойдет просто так, как к рядовому врачу в поликлинику. К ЛОР-врачу и окулисту он может записаться, и эти два врача, конечно, если обнаружат глухоту и нарушение зрения — могут передать информацию об этом. Но, я полагаю, это не коснется приемов у терапевта или врача общей практики, которых посещают чаще всего», — сказал Ковтун «Газете.Ru».