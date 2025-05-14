Беларусь увеличила экспорт продовольствия в РФ почти на 10%

Продукция поставляется в 75 регионов РФ. В ведомстве отметили, что в данный момент Минск и Москва работают над тем, чтобы увеличить номенклатуру экспортируемых товаров и снять ограничения на поставку белорусских продуктов питания.
В министерстве заявили, что сотрудничество Беларуси и России в сфере АПК обсуждалось 14 мая в Минске во время рабочей встречи главы ведомства Юрия Горлова с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Стороны рассмотрели вопросы реализации союзных программ: по формированию единой аграрной политики и по интеграции информационных систем контролирующих органов в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.
Одним из результатов выполнения данных программ станет создание единой системы прослеживаемости подконтрольных товаров. Ожидается, что она повысит эффективность контроля и ускорит таможенное оформление продукции.
В ведомстве также проинформировали, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли продовольствием и с/х сырьем между Беларусью и Россией вырос на 13,4% к уровню 2023-го. Экспорт белорусских товаров вырос на 15,5%. Больше всего республика продавала соседней стране молочную продукцию (плюс 17%), а также мясо и мясопродукты (16,6%).
Как сообщалось, Беларусь в прошлом году стала главным поставщиком картофеля в Россию. При этом республика больше всех импортировала из РФ свинины, пива и шоколада.