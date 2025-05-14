Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь увеличила экспорт продовольствия в РФ почти на 10%

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Беларусь нарастила экспорт продовольственных товаров в Россию на 9,7% в январе-марте 2025 года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Источник: Sputnik.by

Продукция поставляется в 75 регионов РФ. В ведомстве отметили, что в данный момент Минск и Москва работают над тем, чтобы увеличить номенклатуру экспортируемых товаров и снять ограничения на поставку белорусских продуктов питания.

В министерстве заявили, что сотрудничество Беларуси и России в сфере АПК обсуждалось 14 мая в Минске во время рабочей встречи главы ведомства Юрия Горлова с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Стороны рассмотрели вопросы реализации союзных программ: по формированию единой аграрной политики и по интеграции информационных систем контролирующих органов в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

рассказали в Минсельхозпроде

Одним из результатов выполнения данных программ станет создание единой системы прослеживаемости подконтрольных товаров. Ожидается, что она повысит эффективность контроля и ускорит таможенное оформление продукции.

В ведомстве также проинформировали, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли продовольствием и с/х сырьем между Беларусью и Россией вырос на 13,4% к уровню 2023-го. Экспорт белорусских товаров вырос на 15,5%. Больше всего республика продавала соседней стране молочную продукцию (плюс 17%), а также мясо и мясопродукты (16,6%).

Как сообщалось, Беларусь в прошлом году стала главным поставщиком картофеля в Россию. При этом республика больше всех импортировала из РФ свинины, пива и шоколада.