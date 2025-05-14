Беларусь увеличила экспорт продовольствия в РФ почти на 10%

В ведомстве также проинформировали, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли продовольствием и с/х сырьем между Беларусью и Россией вырос на 13,4% к уровню 2023-го. Экспорт белорусских товаров вырос на 15,5%. Больше всего республика продавала соседней стране молочную продукцию (плюс 17%), а также мясо и мясопродукты (16,6%).