На Кубани усилят контроль за продажей алкоголя перед курортным сезоном

Руководитель ведомства Роман Куринный дал распоряжение активизировать меры по противодействию нелегальной торговле спиртными напитками. Как отметил глава департамента, факты незаконной реализации алкоголя недопустимы, поскольку от этого зависит здоровье и жизнь граждан.
Господин Куринный также обратил внимание на вопросах качества услуг, соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и безопасности. По его словам, все объекты курортной сферы должны соответствовать установленным требованиям, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и безопасно.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодарского края в I квартале 2025 года снизили потребление алкоголя на 21,1%, приобретя 67 млн л спиртных напитков. Среднедушевое потребление составило 11,5 л против 14,6 л годом ранее.