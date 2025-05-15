На Кубани усилят контроль за продажей алкоголя перед курортным сезоном

Господин Куринный также обратил внимание на вопросах качества услуг, соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и безопасности. По его словам, все объекты курортной сферы должны соответствовать установленным требованиям, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и безопасно.