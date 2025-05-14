В Дагестане высадили 100 кг картофеля, подаренные Александром Лукашенко

Сто килограммов картофеля, подаренного президентом Беларуси Александром Лукашенко, были высажены сегодня в селе Карата. Картофель привёз Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо», сообщила пресс-служба Минсельхоза Дагестана.
Огород перед посадкой картофеля вспахали плугом, сохраняя связь с прошлым. Колоритное мероприятие собрало вместе старейшин села и молодежь. Девушки добавили красок, поливая посаженный картофель из кувшинов.
«После сбора урожая в селе Карата планируют провести фестиваль белорусских драников, который укрепит дружбу между двумя народами», — заявил Хизри Асадулаев.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
В последние годы наблюдается активное сотрудничество между Дагестаном и Беларусью. Свидетельством тому являются регулярные визиты правительственных делегаций из Республики Дагестан в Беларусь, возглавляемые премьер-министром РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
Беларусь вырвалась в лидеры по поставкам картофеля в Россию, опередив традиционных экспортеров, таких как Египет и Китай, об этом сообщает «КП-Беларусь».