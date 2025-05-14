Финансовый маркетплейс планируют создать в Беларуси

В Беларуси ведется работа над созданием финансового маркетплейса — цифровой платформы, призванной упростить взаимодействие граждан и предприятий с финансовым сектором. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка страны.
Проект финансового маркетплейса планируют реализовать в ближайшее время. Эта инновационная система позволит получать широкий спектр услуг напрямую, минуя традиционные финансовые институты. В ближайших планах — реализация возможности приобретения акций и облигаций белорусских компаний в процессе первичного размещения. В перспективе маркетплейс предложит пользователям наиболее востребованные банковские и страховые продукты.
Параллельно прорабатывается механизм прямого доступа физических и юридических лиц к торгам ценными бумагами на бирже, по аналогии с уже существующей системой доступа к валютному рынку. Этот шаг, тесно связанный с развитием маркетплейса, позволит снизить порог входа на биржу, повысить ее привлекательность для инвесторов и эмитентов, а также существенно увеличить ликвидность белорусского фондового рынка.
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