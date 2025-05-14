Финансовый маркетплейс планируют создать в Беларуси

Параллельно прорабатывается механизм прямого доступа физических и юридических лиц к торгам ценными бумагами на бирже, по аналогии с уже существующей системой доступа к валютному рынку. Этот шаг, тесно связанный с развитием маркетплейса, позволит снизить порог входа на биржу, повысить ее привлекательность для инвесторов и эмитентов, а также существенно увеличить ликвидность белорусского фондового рынка.