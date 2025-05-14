В Самаре на маршрут № 18 вышел новый трамвай «Львенок»

Об этом сообщили в региональном дептрансе.
Это один из шести новых вагонов, которые поступили в городское трамвайное депо накануне майских праздников. Все новые трамваи прошли необходимую приемку, пусконаладочные работы и обкатку, после чего были выпущены на городские маршруты.
По данным ТТУ, на сегодняшний день в Самару уже доставлены 30 односекционных трамваев «Львенок» и три трехсекционных «Витязя». В ближайшее время ожидается прибытие еще нескольких новых вагонов.
В рамках обновления трамвайного парка Самара должна получить в 2025 году в общей сложности 40 трамваев «Львенок». Таким образом, в город поступят еще 10 новых единиц техники.