Ипотечный брокер Ракута: банки стали чаще одобрять кредиты россиянам

В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что банки части чаще одобрять россиянам кредиты. Если в январе 2025 года отказы получали 54,6% заемщиков, то теперь 46,1%.
А вот количество ипотечных заявок, пока был введен ипотечный стандарт, снизилось. Но буквально на днях отменили комиссию для застройщиков. Это сразу подстегнуло рынок.
— Если посмотреть на предыдущий год, то одобрений было заметно больше. Все идет к тому, что ипотека становится роскошью, и ее все сложнее получить. Бывает и такое, что из десяти заявок одобряются только две, — сказал aif.ru Дмитрий Ракута, ипотечный брокер.
Выше шансы на одобрение у тех, кто получает в банке зарплату. А так же тех, у кого хорошая кредитная история, нет штрафов и просрочек.
Что касается ипотеки, то одобрение начинается только при первоначальном взносе не менее 30%.
Ранее, экономист Александр Бахтин посоветовал воздержаться от кредитов в настоящий момент. Пока не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к 10%, сказал он Газета.ru.
Тем временем, Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на заключение банками договоров с подростками в возрасте от 14 лет без письменного согласия их родителей, пишет Царьград.
А руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рассказала в беседе с RT, как получить кредит с нулевой кредитной историей.