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Ипотечный брокер Ракута: банки стали чаще одобрять кредиты россиянам

А вот ипотеку одобряют только при первоначальном взносе от 30%

Источник: Комсомольская правда

В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что банки части чаще одобрять россиянам кредиты. Если в январе 2025 года отказы получали 54,6% заемщиков, то теперь 46,1%.

А вот количество ипотечных заявок, пока был введен ипотечный стандарт, снизилось. Но буквально на днях отменили комиссию для застройщиков. Это сразу подстегнуло рынок.

— Если посмотреть на предыдущий год, то одобрений было заметно больше. Все идет к тому, что ипотека становится роскошью, и ее все сложнее получить. Бывает и такое, что из десяти заявок одобряются только две, — сказал aif.ru Дмитрий Ракута, ипотечный брокер.

Выше шансы на одобрение у тех, кто получает в банке зарплату. А так же тех, у кого хорошая кредитная история, нет штрафов и просрочек.

Что касается ипотеки, то одобрение начинается только при первоначальном взносе не менее 30%.

Ранее, экономист Александр Бахтин посоветовал воздержаться от кредитов в настоящий момент. Пока не стоит ждать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к 10%, сказал он Газета.ru.

Тем временем, Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на заключение банками договоров с подростками в возрасте от 14 лет без письменного согласия их родителей, пишет Царьград.

А руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рассказала в беседе с RT, как получить кредит с нулевой кредитной историей.