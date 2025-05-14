Ипотечный брокер Ракута: банки стали чаще одобрять кредиты россиянам

— Если посмотреть на предыдущий год, то одобрений было заметно больше. Все идет к тому, что ипотека становится роскошью, и ее все сложнее получить. Бывает и такое, что из десяти заявок одобряются только две, — сказал aif.ru Дмитрий Ракута, ипотечный брокер.