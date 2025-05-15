В Волгоградской области замедлился рост цен на автомобильный бензин

По данным Волгоградстата, средние цены на автомобильный бензин за период с 6 по 12 мая поднялись всего на 1 копейку — до 60,60 рубля за литр. На столько же увеличилась стоимость дизельного топлива. Сейчас один литр стоит в среднем 68,49 ₽