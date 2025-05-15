В Волгоградской области замедлился рост цен на автомобильный бензин

По данным Волгоградстата, средние цены на автомобильный бензин за период с 6 по 12 мая поднялись всего на 1 копейку — до 60,60 рубля за литр. На столько же увеличилась стоимость дизельного топлива. Сейчас один литр стоит в среднем 68,49 ₽
За указанный период бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 57,24 ₽ за литр. Столько же в цене прибавил и 95-й бензин, к 12 мая 2025 года его ценник достиг отметки в 63,62 ₽ за литр.
Отметим, что средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-98 и выше за минувшую неделю не изменилась. Она по-прежнему составляет 84,95 ₽ за литр.