Китайский TANK станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 появятся такие внедорожники, как TANK 300, TANK 500 и флагманский TANK 700. Их задействуют в транспортной логистике. Также в форуме поучаствуют гибриды от бренда WEY — кроссовер 07 и минивэн 80.
«Мы уверены, что официальные лица и гости форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнёрству с TANK и WEY», — отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Напомним, что ПМЭФ-2025 стартует в Северной столице уже 18 июня. Форум продлится четыре дня. Его главная тема звучит так: «Общие ценности — основы роста в многополярном мире». Участие в событии примут свыше 92 государств.