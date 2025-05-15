Цены на сырье для металлургических заводов опустились до минимума

По данным отраслевых экспертов, в апреле — мае наблюдался краткосрочный рост цен и объемов отгрузки лома из-за пополнения запасов на заводах, однако эта тенденция носила временный характер. В Центральном и Уральском федеральных округах отмечался прирост цен на 1−2% с начала апреля, а экспортные котировки выросли на фоне активности турецких покупателей. Тем не менее дальнейшего фундаментального роста цен на сталь и сырье аналитики не ожидают: мировые производители стали без собственной сырьевой базы фиксируют отрицательную рентабельность при текущем уровне цен. В ближайшие месяцы стоимость лома черных металлов в России может снизиться еще на 1,5−2 тыс. рублей за тонну и останется на минимальных уровнях в течение всего лета.