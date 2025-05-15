Рубль укрепился на фоне доллара из-за переговоров в Стамбуле

«Официальный курс доллара ЦБ на 15 мая опустился до минимума за два года. Он установлен на отметке 80,2 рубля за доллар. Последний раз на уровне ниже 80,5 рублей котировки находились в мае 2023 года. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Такая ситуация сложилась на фоне переговоров в Стамбуле.