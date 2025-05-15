Индекс Мосбиржи рухнул после утверждения делегации для переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу в Турции «очень важной». Изначально он допустил свой визит в Стамбул, если это поможет урегулированию конфликта России и Украины, несмотря на плотный график встреч, запланированных в рамках его турне по арабским странам. Но позже Reuters сообщил, что Трамп не поедет на переговоры России и Украины в Турции.