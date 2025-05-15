Вылов креветки запретили в Приморье

В целях сохранения водных биоресурсов и их рационального использования, Министерство сельского хозяйства РФ ввело ограничение на добычу северной и гребенчатой креветки в Японском море. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов и будет действовать до конца текущего года.
Согласно документу, до 31 декабря 2025 года приостанавливается промысел гребенчатой и северной креветки в подзоне Приморье Японского моря, а также в определенных районах добычи гребенчатой креветки в той же зоне. Исключение составляют научные исследования и контрольные мероприятия.
Основанием для такого решения послужил пункт статьи 26 закона о рыболовстве, который разрешает закрытие рыболовства в конкретных районах для защиты и рационального использования определенных видов водных обитателей.
Стоит отметить, что ранее, на март 2025 года, Минсельхоз уже вводил временный запрет на вылов северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне Японского моря. Как и сейчас, исключение делалось для научных и контрольных целей.