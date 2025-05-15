Вылов креветки запретили в Приморье

Стоит отметить, что ранее, на март 2025 года, Минсельхоз уже вводил временный запрет на вылов северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне Японского моря. Как и сейчас, исключение делалось для научных и контрольных целей.