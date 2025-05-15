Глава СК займётся аварийным домом в Хабаровске, откуда не расселяют жильцов

Дом 1940 года постройки признали аварийным в 2021 году из-за отсутствия водоснабжения, отопления, трещин в стенах и фундаменте. Несмотря на судебное решение 2023 года обязать администрацию переселить людей в благоустроенные помещения, жильцы продолжают жить в опасных условиях, а их обращения остаются без ответа, сообщает Следком. Ситуация обсуждалась в соцсетях, и Бастрыкин ранее ставил её на контроль.