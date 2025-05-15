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Глава СК займётся аварийным домом в Хабаровске, откуда не расселяют жильцов

Дом 1940 года постройки признали аварийным в 2021 году из-за отсутствия водоснабжения, отопления, трещин в стенах и фундаменте.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина повторно возбудят уголовное дело по жалобам жильцов аварийного дома на улице Трехгорной. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Дом 1940 года постройки признали аварийным в 2021 году из-за отсутствия водоснабжения, отопления, трещин в стенах и фундаменте. Несмотря на судебное решение 2023 года обязать администрацию переселить людей в благоустроенные помещения, жильцы продолжают жить в опасных условиях, а их обращения остаются без ответа, сообщает Следком. Ситуация обсуждалась в соцсетях, и Бастрыкин ранее ставил её на контроль.

Ранее в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО уже возбуждали дело, но постановление было отменено по решению других инстанций. Обжалование решения также не дало результатов.

Теперь Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Станиславу Белянскому возобновить расследование и представить доклад о ходе дела. Исполнение находится под контролем центрального аппарата ведомства.