Цены на бензин могут рвануть вверх уже в июне

Цены на топливо на АЗС в настоящее время стабильны, дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов нет, такой оптимистичный расклад был озвучен на заседании профильного штаба у вице-премьера Александра Новака. При этом Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получили указание вести мониторинг цен на Дальнем Востоке, а это может свидетельствовать о том, что проблемы с топливом в регионе всё-таки ожидаемы, сообщает ИА PrimaMedia.