Цены на бензин могут рвануть вверх уже в июне

Цены на топливо на АЗС в настоящее время стабильны, дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов нет, такой оптимистичный расклад был озвучен на заседании профильного штаба у вице-премьера Александра Новака. При этом Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получили указание вести мониторинг цен на Дальнем Востоке, а это может свидетельствовать о том, что проблемы с топливом в регионе всё-таки ожидаемы, сообщает ИА PrimaMedia.
«Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
При этом Новак поручил Минэнерго и ФАС осуществлять мониторинг цен на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, включая Дальневосточный федеральный округ.
Отметим, что в мае в Приморье уже наблюдались перебои с Аи-92 и Аи-95 (на АЗС надолго зависали таблички «Ведется слив топлива»), а участники рынка говорят, что очередное повышение цен неизбежно с наступлением лета.
По итогам заседания штаба также поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже для удовлетворения заявок потребителей в период повышенного летнего спроса и проработать своевременные сроки его доставки покупателям по железной дороге.
«Прошу обратить внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов. Это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни РЖД. При взаимодействии с участниками рынка прошу определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям», — отметил вице-премьер.
РЖД, в свою очередь, заявили, что обеспечивают перевозку всего предъявляемого объема нефтепродуктов.
«При этом наблюдаются определённые сложности на стороне партнеров — увеличивается время погрузочно-разгрузочных операций. Переориентация нефтепродуктов на внутренний рынок из-за ограничений на экспорт приводит к необходимости дробления партий на повагонные и групповые отправки, что требует дополнительных маневровых операций. Кроме того, значительная часть цистерн простаивает в ожидании выгрузки из-за занятости ёмкостей под слив. Особенно это актуально для юга России», — приводит комментарий РЖД «Интерфакс» (18+).
Увеличить объемы поставок нефтепродуктов по железной дороге позволило бы повышение ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки, а также соблюдение грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к перевозке. Одной из мер по повышению ритмичности может стать расширение перечня станций, с которых РЖД смогут эвакуировать вагоны, которые не задействованы в перевозочном процессе и мешают движению, с включением туда станций, примыкающих к НПЗ и нефтебазам.
В начале марта 2025 года правительство РФ продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые компаниями-производителями нефтепродуктов.