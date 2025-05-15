Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь «крабовому королю» Кану

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Житель Сахалина Дмитрий Поляков, который, по версии следствия, в 2010 году помог «крабовому королю» Олегу Кану организовать убийство бизнесмена, получил за свои услуги 10 тысяч долларов, следует из материалов суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант подыскал исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану «Три Богатыря», киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году.
«За содействие совершению убийства (Поляков — ред.) через неустановленное лицо в аэропорту Южно-Сахалинска получил от Кана О. К. денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США», — говорится в материалах суда.
Также там указано, что на допросах в 2013 и 2018 годах Кан заявил, что «какое-либо вознаграждение Полякову он не выплачивал», также он отрицал, что организовал убийство Пхиденко.
Кроме того, в материалах суда говорится, что Поляков знал, что Кан объявил вознаграждение за информацию о покушении на его жизнь в 2005 году в Южно-Сахалинске.
«Желая получить его, (Поляков), находясь в Южно-Сахалинске, зафиксировал при помощи специального технического устройства с функциями скрытой видео- и аудиозаписи разговор с (Пхиденко — ред.), в котором последний сообщил о своей причастности и роли в организации покушения на убийство», — говорится в материалах суда. Отмечается, что после Поляков передал запись Кану, а тот пообещал ему «помощь в трудоустройстве и денежное вознаграждение» за содействие.
В октябре 2024 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор по делу об убийстве, он вступил в законную силу. Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ.
Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014—2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.