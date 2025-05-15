Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь «крабовому королю» Кану

В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант подыскал исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану «Три Богатыря», киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году.