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В Хабаровске исполнитель коммунальных услуг передал ДЭК более двухсот домов на «прямые расчеты»

В Хабаровске с начала 2025 года более двухсот многоквартирных домов (МКД), обслуживающихся УК «Северный округ», переданы на «прямые расчеты» за потребленную электрическую энергию в ресурсоснабжающую организацию — ПАО «ДЭК».

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Жильцы МКД должны быть проинформированы о переходе исполнителем коммунальных услуг. При передаче управляющей организацией лицевых счетов в ДЭК также направлены реестры с номерами индивидуальных приборов учета (ИПУ) и последними переданными показаниями.

Дальневосточная энергетическая компания обращает внимание клиентов, которые впервые получили платежные документы за потребленные энергоресурсы от ДЭК, что необходимо ежемесячно с 20-го по 25-е число передавать показания приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения одним из удобных способов.

Способы передачи ИПУ:

— на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru в разделе «Передача показаний» или через «Личный кабинет»;

— электронным сообщением на адрес info@khab.dvec.ru;

— через SMS-сообщение на номер телефона +7−924−411−44−55.

Формат передачи показаний: ЛС#ПУ#показания[#показания2], где ЛС — № лицевого счета, ПУ — № прибора учета ГВС или эл/э, показания — показания однотарифного прибора учета или показание ДЕНЬ, все цифры до запятой на приборе учета, показания2 — показание НОЧЬ для двухтарифного прибора учета);

— по номеру телефона контакт-центра ПАО «ДЭК» 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный);

— на сайте DVHAB.ru (для жителей г. Хабаровска).

Если в едином платежном документе отображены некорректные данные ИПУ, необходимо обратиться в период передачи показаний в один из офисов компании. Желательно иметь фотографию с реальными показаниями ИПУ на данный момент.

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ул. Павла Морозова, д. 113.

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