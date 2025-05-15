Спорткомплекс на 22 млрд тенге построят в Степногорске

Развитие спортивной инфраструктуры здесь имеет особую значимость. Новый дворец спорта станет не только местом для занятий физической культурой, но и полноценной площадкой для проведения спортивных мероприятий регионального и республиканского уровня. Как отметил Глава государства, качественное образование и доступ к спорту — это основа формирования интеллектуального и физически развитого поколения.