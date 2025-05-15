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Спорткомплекс на 22 млрд тенге построят в Степногорске

В Степногорске появятся два крупных социальных объекта — общеобразовательная школа на 1000 мест и многофункциональный спортивный комплекс. Меморандум о строительстве подписали акимат города и инвесторы. Инициатором проекта выступил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.

Источник: Акимат Акмолинской области

На церемонии подписания глава региона подчеркнул важность новых объектов:

Развитие спортивной инфраструктуры здесь имеет особую значимость. Новый дворец спорта станет не только местом для занятий физической культурой, но и полноценной площадкой для проведения спортивных мероприятий регионального и республиканского уровня. Как отметил Глава государства, качественное образование и доступ к спорту — это основа формирования интеллектуального и физически развитого поколения.

отметил Марат Ахметжанов

По данным акимата, общая стоимость двух проектов составляет 22 миллиарда тенге. В новой школе, которую планируется сдать к 1 сентября 2027 года, предусмотрены современные учебные кабинеты, IT-центр, спортивный зал, мультимедийные зоны и комфортная образовательная среда.

Проект Дворца спорта уже готов. Земельный участок определён, строительство объекта начнётся в ближайшие дни. Завершить возведение планируют в следующем году. В комплексе разместятся универсальный зал, бассейн, тренажёрные и специализированные залы, а также вся необходимая инфраструктура для проведения тренировок и соревнований.