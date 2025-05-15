В Минтрансе РФ обсудили вопросы строительства и ремонта трех аэропортов Иркутской области

Участие в совещании приняли первый заместитель министра Валентин Иванов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также присутствовали владелец аэропорта Усть-Кута, генеральный директор и председатель правления ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”» Андрей Мартиросов, главный управляющий директор ООО «Иркутская нефтяная компания» Яков Гинзбург и первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
«Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в 2025 году. Проведение этих работ даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений», — сказал Игорь Кобзев.
Строительство аэропорта Иркутск-Новый включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система» на период 2028—2030 годов. В этот проект входит проведение работ в аэропорту Киренска. Его собственник — ФГУП «Киренское авиационное предприятие» — проходит процедуру банкротства, оператором аэродрома является ООО «Аэропорт Киренск». Сейчас решается вопрос передачи мест стоянок воздушных судов из конкурсной массы в федеральную собственность.
Участники встречи обсудили подготовку к разработке предпроектной документации. Важной ее частью является восстановление водозащитных сооружений для исключения подтопления взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участники встречи обсудили вопрос капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута, которая находится в федеральной собственности. Сейчас идет разработка проектной документации. Работы включены в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Начать их планируется после утверждения документации в Главгосэкспертизе.
«Суммарный пассажиропоток аэропортов Иркутска, Киренска и Усть-Кута вырос на 5% и превысил по итогам прошлого года четыре миллиона человек. В условиях увеличения авиаподвижности жителей Иркутской области крайне важно развивать аэропортовую инфраструктуру региона, ведь для жителей Киренского и Усть-Кутского районов воздушный транспорт — самый быстрый способ добраться до областного центра. Развитие этих аэропортов наряду с реализацией проекта новой воздушной гавани для Иркутска позитивно скажется на транспортной доступности и экономике региона», — отметил Дмитрий Ядров.
По итогам встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области провести рабочее совещание в Иркутске.