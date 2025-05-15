В Минтрансе РФ обсудили вопросы строительства и ремонта трех аэропортов Иркутской области

«Суммарный пассажиропоток аэропортов Иркутска, Киренска и Усть-Кута вырос на 5% и превысил по итогам прошлого года четыре миллиона человек. В условиях увеличения авиаподвижности жителей Иркутской области крайне важно развивать аэропортовую инфраструктуру региона, ведь для жителей Киренского и Усть-Кутского районов воздушный транспорт — самый быстрый способ добраться до областного центра. Развитие этих аэропортов наряду с реализацией проекта новой воздушной гавани для Иркутска позитивно скажется на транспортной доступности и экономике региона», — отметил Дмитрий Ядров.