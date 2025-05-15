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Торговый дом Казахстана начнет работу в ОАЭ

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Торговый дом Казахстана начнет работу в ОАЭ, сообщили в Минторговли и интеграции.

Источник: Минторговли и интеграции Казахстана

Он откроется осенью 2025 года.

Рынок ОАЭ и стран Персидского залива открыт для импорта, что создаёт широкие возможности для казахстанского экспорта. Однако высокая конкуренция требует качества, сильного маркетинга и господдержки.

отметили в ведомстве

QazTrade Dubai уже начал реализацию стратегических задач — продвижение продукции, налаживание прямых продаж и развитие партнёрств с торговыми сетями и инвесторами.

Создание торгового дома в ОАЭ станет важным шагом в системной интеграции Казахстана в рынок Персидского залива и откроет новые горизонты для отечественного экспорта.