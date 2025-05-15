Туристам из Иркутска станет проще добраться во Вьетнам

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года. В рамках этого соглашения особое внимание уделяется развитию авиасообщения между Россией и Вьетнамом, в частности, увеличению числа рейсов из Сибири, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Минэкономразвития.
Максим Решетников отметил, что в перспективе документ обеспечит рост взаимного туристического потока между нашими странами. По итогам прошлого года турпоток между двумя странами превысил 250 тысяч туристов.
Сейчас российские авиакомпании еженедельно выполняют рейсы из Иркутска в Ханой и Камрань. Стороны планируют расширять сотрудничество в подготовке кадров для туристической отрасли, обмениваться статистикой и продвигать туристические возможности обеих стран.
В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос на 84%, составив более 230 тысяч поездок. Рост связан с возобновлением прямых рейсов. Безвизовый режим для россиян во Вьетнаме до 45 дней также способствует увеличению турпотока.
«В декабре прошлого года вьетнамские коллеги выступили с предложением заключить с Россией межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках — подобное тем соглашениям, которые действуют у нас с Китаем и Ираном. Минэкономразвития России уже подготовило проект соглашения. В данный момент документ проходит межведомственное согласование. Надеемся, что до конца года нам удастся подписать соглашение и запустить с Вьетнамом механизм групповых безвизовых поездок», — подчеркнул Максим Решетников.
Вьетнамцы также стали чаще посещать Россию: въездной туризм вырос на 30%, составив 26 тысяч поездок. Для граждан Вьетнама доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней.
Напоминаем, что еще один туроператор запустил чартерные рейсы во Вьетнам.