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«Столицей майнинга» назвали Иркутск участники бизнес-конференции ФАБА

Предприниматели, бухгалтеры и юристы обсудили влияние государственных ограничений на перспективы развития крипто-бизнеса.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Столицей майнинга» назвали Иркутск участники бизнес-конференции, организованной Федеральной Ассоциацией Бухгалтеров-Аутсорсеров и «сервисом Финлид» от Точка Банка. Предприниматели, бухгалтеры и юристы обсудили влияние государственных ограничений на перспективы развития крипто-бизнеса, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РБК. Компании»(18+).

В мероприятии приняли участие более 80 специалистов. На конференции также уделили внимание системе налогообложения и возможностям рассчета с контрагентами.

Напомним, 13 мая представители крипто-бизнеса из Восточной Сибири посетили совещание в ТТП РФ в Москве. Эксперты обсудили перспективы майнинга для малого и среднего бизнеса, особенности налогообложения и регулирования отрасли.