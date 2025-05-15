«Столицей майнинга» назвали Иркутск участники бизнес-конференции ФАБА

«Столицей майнинга» назвали Иркутск участники бизнес-конференции, организованной Федеральной Ассоциацией Бухгалтеров-Аутсорсеров и «сервисом Финлид» от Точка Банка. Предприниматели, бухгалтеры и юристы обсудили влияние государственных ограничений на перспективы развития крипто-бизнеса, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РБК. Компании»(18+).
В мероприятии приняли участие более 80 специалистов. На конференции также уделили внимание системе налогообложения и возможностям рассчета с контрагентами.
Напомним, 13 мая представители крипто-бизнеса из Восточной Сибири посетили совещание в ТТП РФ в Москве. Эксперты обсудили перспективы майнинга для малого и среднего бизнеса, особенности налогообложения и регулирования отрасли.