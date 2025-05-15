Стало известно о долгах умершего основателя бренда «У Палыча» Сульдина

Скончавшийся основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин после смерти оставил долги перед судебными приставами на сумму порядка 1 миллиона рублей, выяснил корреспондент aif.ru.
В отношении Сульдина возбуждены 22 постановления о неоплаченных начислениях на сумму около 924,5 тысячи рублей.
Самая большая задолженность у Сульдина — 177 806, 53 рубля, самая маленькая — 252 рубля.
Ранее депутат Государственной думы и знакомый Сульдина Михаил Матвеев рассказывал aif.ru, что основатель бренда «У Палыча» накануне своей смерти написал однокурснику «идем ко дну». По его словам, последнее время он находился в депрессии и нуждался в деньгах.
13 мая в Самаре в возрасте 56 лет скончался Андрей Сульдин. Под торговой марки «У Палыча», которую он основал, производят кондитерскую продукцию и напитки. Причины его смерти не указываются. Уточнялось, что прощание с Сульдиным пройдет 15 мая. Кроме того, известно, что больше 10 лет назад он отошел от управления бизнесом.