Стало известно о долгах умершего основателя бренда «У Палыча» Сульдина

13 мая в Самаре в возрасте 56 лет скончался Андрей Сульдин. Под торговой марки «У Палыча», которую он основал, производят кондитерскую продукцию и напитки. Причины его смерти не указываются. Уточнялось, что прощание с Сульдиным пройдет 15 мая. Кроме того, известно, что больше 10 лет назад он отошел от управления бизнесом.