Курсы валют на 15 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Котировки нефтяных фьючерсов отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, пишет Интерфакс. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:31 аст опустилась на 0,56 доллара (0,84%), до 66,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,56 доллара (0,88%), до 63,11 доллара за баррель. 13 мая обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля на оптимизме, связанном с новостью о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.
Металлы
Стоимость золота в среду вечером ускорила снижение до 2,05%. К 23:35 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 66,69 доллара (2,05%) — до 3 181,11 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро к этому времени дешевел на 0,75 доллара (2,27%) — до 32,350 доллара за унцию. Договоренности США и Китая о взаимном снижении импортных пошлин ослабили опасения рынков за перспективы мировой экономики и снизили спрос на золото, указывают аналитики.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:28 аст bitcoin торговался по 103 312,82 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,01%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 593,59 долларов, подешевев на 1,18%. Капитализация этой криптовалюты составила 313 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,34 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 мая.
1 австралийский доллар 327,77 тенге.
1 азербайджанский манат 298,65 тенге.
10 армянский драм 13,22 тенге.
1 белорусский рубль 154,99 тенге.
1 бразильский реал 90,27 тенге.
10 венгерских форинтов 14,08 тенге.
1 гонконгский доллар 64,87 тенге.
1 грузинский лари 186,66 тенге.
1 датская крона 76,23 тенге.
1 дирхам ОАЭ 137,83 тенге.
1 доллар США 506,21 тенге.
1 евро 568,42 тенге.
1 индийская рупия 5,94 тенге.
1000 иранский риал 12,10 тенге.
1 канадский доллар 363,47 тенге.
1 китайский юань 70,27 тенге.
1 кувейтский динар 1 647,39 тенге.
1 кыргызский сом 5,79 тенге.
1 малазийский ринггит 118,14 тенге.
1 мексиканский песо 26,14 тенге.
1 молдавский лей 29,29 тенге.
1 норвежская крона 49,16 тенге.
1 польский злотый 133,94 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 134,97 тенге.
1 российский рубль 6,30 тенге.
1 СДР 680,12 тенге.
1 сингапурский доллар 390,47 тенге.
1 таджикский сомони 49,15 тенге.
1 тайский бат 15,26 тенге.
1 турецкая лира 13,06 тенге.
100 узбекских сумов 3,93 тенге.
1 украинская гривна 12,20 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 675,54 тенге.
1 чешская крона 22,82 тенге.
1 шведская крона 52,36 тенге.
1 швейцарский франк 606,24 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,78 тенге.
100 южнокорейских вон 36,36 тенге.
1 японская иена 3,47 тенге.