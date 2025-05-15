Курсы валют на 15 мая, цены на нефть и металлы

Котировки нефтяных фьючерсов отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, пишет Интерфакс. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:31 аст опустилась на 0,56 доллара (0,84%), до 66,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,56 доллара (0,88%), до 63,11 доллара за баррель. 13 мая обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля на оптимизме, связанном с новостью о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.