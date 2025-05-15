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Курсы валют на 15 мая, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 506,21 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

Котировки нефтяных фьючерсов отступили от минимумов сессии, но остаются в минусе после выхода официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, пишет Интерфакс. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 23:31 аст опустилась на 0,56 доллара (0,84%), до 66,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,56 доллара (0,88%), до 63,11 доллара за баррель. 13 мая обе марки подорожали более чем на 2,5% и завершили торги на максимумах с конца апреля на оптимизме, связанном с новостью о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Металлы

Стоимость золота в среду вечером ускорила снижение до 2,05%. К 23:35 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 66,69 доллара (2,05%) — до 3 181,11 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро к этому времени дешевел на 0,75 доллара (2,27%) — до 32,350 доллара за унцию. Договоренности США и Китая о взаимном снижении импортных пошлин ослабили опасения рынков за перспективы мировой экономики и снизили спрос на золото, указывают аналитики.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 23:28 аст bitcoin торговался по 103 312,82 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,01%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 593,59 долларов, подешевев на 1,18%. Капитализация этой криптовалюты составила 313 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,34 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 15 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 14 мая.

1 австралийский доллар 327,77 тенге.

1 азербайджанский манат 298,65 тенге.

10 армянский драм 13,22 тенге.

1 белорусский рубль 154,99 тенге.

1 бразильский реал 90,27 тенге.

10 венгерских форинтов 14,08 тенге.

1 гонконгский доллар 64,87 тенге.

1 грузинский лари 186,66 тенге.

1 датская крона 76,23 тенге.

1 дирхам ОАЭ 137,83 тенге.

1 доллар США 506,21 тенге.

1 евро 568,42 тенге.

1 индийская рупия 5,94 тенге.

1000 иранский риал 12,10 тенге.

1 канадский доллар 363,47 тенге.

1 китайский юань 70,27 тенге.

1 кувейтский динар 1 647,39 тенге.

1 кыргызский сом 5,79 тенге.

1 малазийский ринггит 118,14 тенге.

1 мексиканский песо 26,14 тенге.

1 молдавский лей 29,29 тенге.

1 норвежская крона 49,16 тенге.

1 польский злотый 133,94 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 134,97 тенге.

1 российский рубль 6,30 тенге.

1 СДР 680,12 тенге.

1 сингапурский доллар 390,47 тенге.

1 таджикский сомони 49,15 тенге.

1 тайский бат 15,26 тенге.

1 турецкая лира 13,06 тенге.

100 узбекских сумов 3,93 тенге.

1 украинская гривна 12,20 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 675,54 тенге.

1 чешская крона 22,82 тенге.

1 шведская крона 52,36 тенге.

1 швейцарский франк 606,24 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,78 тенге.

100 южнокорейских вон 36,36 тенге.

1 японская иена 3,47 тенге.