«Идем ко дну»: стало известно, как жил основатель бренда «У Палыча» Сульдин

Основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин перед смертью нуждался в деньгах и находился в депрессии. Его знакомый рассказал aif.ru о последних словах бизнесмена, а также о желании предпринимателя открыть новую компанию по производству фастфуда.
Последнее сообщение Сульдина.
За день до смерти Сульдин написал однокурснику странное сообщение, сообщил aif.ru его знакомый, депутат Государственной думы Михаил Матвеев. По его словам, он сам с ним последний раз общался полтора года назад, причем в то время он выглядел, как показалось парламентарию, неважно, что могло свидетельствовать о многом. Депутат отметил, что один из однокурсников рассказал ему, что общался с Сульдиным накануне его смерти.
«А потом Палыч сказал: “Идем ко дну”», — сказал собеседник издания.
Матвеев добавил, что ему сложно судить, что произошло у Сульдина, однако есть предположения, которые он не захотел публично высказывать.
Нуждался в деньгах и был в депрессии.
Депутат отметил, что в одну из последних встреч с Сульдиным просил его найти ему какого-то спонсора. Он хотел запустить очередной проект в сфере фастфуда — «скажем так, выпуск котлет на палочке». По словам Матвеева, он свел основателя бренда «У Палыча» со своим знакомым, у которого было свое производство полуфабрикатов.
Однако через некоторое время, как заявил aif.ru собеседник издания, Сульдин рассказал, что дело не движется, поскольку им необходимо заниматься на производстве его знакомого и постоянно находиться там. Для этого нужно было регулярно приезжать и уезжать на предприятие, а оно находилось на расстоянии 20−30 километров от города.
«А у Палыча, как я понимаю, не было ни машины своей, ни денег для того, чтобы ездить на такси в соседний город. Для него это было проблематично», — заявил парламентарий.
Также Матвеев добавил в разговоре с aif.ru, что Сульдин жил очень скромно и нуждался в деньгах. Он отметил, что основателя бренда «У Палыча» «выкинули из бизнеса», а после, по его словам, дела у него, видимо, шли плохо.
«У меня было такое ощущение, что он значительную часть времени находился в состоянии определенной депрессии», — предположил собеседник издания.
После смерти оставил долги.
Скончавшийся Сульдин после смерти оставил долги на сумму порядка 1 миллиона рублей, выяснил aif.ru. Отмечается, что в отношении него были возбуждены 22 постановления о неоплаченных начислениях.
Самая большая задолженность у Сульдина — 177 806, 53 рубля, самая маленькая — 252 рубля. Причем первое постановление было возбуждено от 1 февраля 2024 года — 1540,63 рубля.
В общей сложности Сульдин остался должен около 924,5 тысячи рублей.
История бренда «У Палыча» начался в 1991 году, когда Сульдин открыл кафе в Самаре. Через некоторое время бизнесмен решил продавать полуфабрикаты навынос. Тогда и появилась торговая марка. В этом году ей исполняется 34 года, однако Сульдин уже больше 10 лет отошел от управления компанией.