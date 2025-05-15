«Идем ко дну»: стало известно, как жил основатель бренда «У Палыча» Сульдин

За день до смерти Сульдин написал однокурснику странное сообщение, сообщил aif.ru его знакомый, депутат Государственной думы Михаил Матвеев. По его словам, он сам с ним последний раз общался полтора года назад, причем в то время он выглядел, как показалось парламентарию, неважно, что могло свидетельствовать о многом. Депутат отметил, что один из однокурсников рассказал ему, что общался с Сульдиным накануне его смерти.