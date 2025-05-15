В Омске с начала года демонтировали 107 незаконных киосков

В Омске продолжится работа по освобождению города от нестационарных торговых объектов. Губернатор Виталий Хоценко поручил местным службам активизировать усилия в этом направлении.
С начала 2025 года в городе было демонтировано 107 незаконных киосков и ларьков. В течение месяца городские службы демонтируют около 25 объектов. Работы обычно проводятся в ночное время, что позволяет минимизировать неудобства для жителей и не мешает движению транспорта.
Губернатор подчеркнул, что данная работа будет продолжена. Поставлена задача полностью очистить город от нелегально установленных торговых точек.