Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге из-за дождя резко выросли цены на такси

Из-за сильного ливня в Екатеринбурге выросли цены на такси.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 мая в Екатеринбурге из-за сильного дождя резко поднялись цены на такси. Стоимость поездок выросла как минимум вдвое и теперь в несколько раз превышает обычные суммы, сообщают читатели «КП-Екатеринбург».

Сейчас поездка из Академического района до центра города обойдётся примерно в 900 рублей, из Пионерского района — около 600 рублей, а жители отдалённых районов сообщают о тарифах от 1200 рублей и выше.

— Раньше из района Автовокзала до центра я могла за 250−300 рублей, сегодня в приложениях такси я увидела ценник, достигающий 700 рублей, — поделилась одна из читательниц «КП-Екатеринбург».

По её словам, на дорогах полно луж. Сильный дождь залил проезжую часть во многих районах, из-за чего водители повышают цены.