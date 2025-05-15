В Екатеринбурге из-за дождя резко выросли цены на такси

Утром 15 мая в Екатеринбурге из-за сильного дождя резко поднялись цены на такси. Стоимость поездок выросла как минимум вдвое и теперь в несколько раз превышает обычные суммы, сообщают читатели «КП-Екатеринбург».
Сейчас поездка из Академического района до центра города обойдётся примерно в 900 рублей, из Пионерского района — около 600 рублей, а жители отдалённых районов сообщают о тарифах от 1200 рублей и выше.
— Раньше из района Автовокзала до центра я могла за 250−300 рублей, сегодня в приложениях такси я увидела ценник, достигающий 700 рублей, — поделилась одна из читательниц «КП-Екатеринбург».
По её словам, на дорогах полно луж. Сильный дождь залил проезжую часть во многих районах, из-за чего водители повышают цены.