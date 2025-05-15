Приморская аномалия нависла над рынком недвижимости

Согласно данным Приморскстата, стоимость квартир на первичном рынке выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На вторичном рынке, напротив, зафиксировано снижение цен — на 0,8%.
Больше всего за год подорожали квартиры улучшенного качества в новостройках — на 9%. Типовые квартиры прибавили 6%, а элитное жилье — 2%. При этом на вторичке улучшенные и типовые квартиры потеряли в цене до 1,1%, тогда как элитные и квартиры экономкласса, наоборот, стали дороже — на 6% и 8% соответственно.
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 175 683 рублей, на вторичном — 152 409 рублей. Самыми дорогими остаются элитные квартиры в новостройках — 219 501 рублей за квадратный метр, а самыми доступными — квартиры низкого качества на вторичном рынке — 131 728 рублей.
При этом подорожание происходит на фоне падения ипотечной активности. Как сообщали в Дальневосточном ГУ Банка России, в первом квартале жители края оформили 2,6 тысяч ипотек — в 1,7 раза меньше, чем за тот же период 2024 года. Сумма выданных кредитов снизилась на 37% — до 12,1 млрд рублей. Из них более 8,7 млрд рублей было направлено на покупку жилья в новостройках, еще 833 млн рублей — на индивидуальное строительство. Более 70% ипотек оформлены по программе «Дальневосточная ипотека».
С другой стороны, доля просроченной задолженности по ипотеке удвоилась — с 0,2% до 0,4% за год. Общий ипотечный портфель приморцев составил 323,2 млрд рублей, но темпы его роста замедлились более чем втрое.
Напомним, что ранее экономист Максим Кривелевич предупреждал, что отмена дальневосточной ипотеки может привести к обвалу рынка жилья на Дальнем Востоке. Без господдержки спрос резко упадет, банки перестанут активно кредитовать сделки, а реальные цены на жилье могут снизиться до 30%, несмотря на сохранение высоких официальных ценников. Уже сейчас в Приморье продано лишь около половины строящегося жилья, а у крупнейших застройщиков уровень распроданности варьируется от 9% до 51%, что указывает на риски затоваривания новостройками в регионе.