Приморская аномалия нависла над рынком недвижимости

При этом подорожание происходит на фоне падения ипотечной активности. Как сообщали в Дальневосточном ГУ Банка России, в первом квартале жители края оформили 2,6 тысяч ипотек — в 1,7 раза меньше, чем за тот же период 2024 года. Сумма выданных кредитов снизилась на 37% — до 12,1 млрд рублей. Из них более 8,7 млрд рублей было направлено на покупку жилья в новостройках, еще 833 млн рублей — на индивидуальное строительство. Более 70% ипотек оформлены по программе «Дальневосточная ипотека».