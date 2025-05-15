Госдума хочет полностью запретить возврат ушедших иностранных брендов

Арефьев заявил, что пока законов, препятствующих возвращению иностранных компаний, нет.
Правительство может воспрепятствовать возвращению ушедших из России иностранных компаний на законодательном уровне, однако пока таких законов нет. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.
«Я не вижу необходимости в возвращении иностранных фирм. Нужно заботиться о собственной стране, развивать свои технологии и производства. Для этого достаточно постановления Правительства. Не нужны иностранные инвесторы — давайте не будем их пускать, это допустимо в рамках международного права», — отметил Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru. По его словам, в России на данный момент отсутствуют специальные критерии, по которым можно было бы запретить возвращение ушедших иностранных компаний на рынок, и решение о допуске этих компаний обратно полностью зависит от правительства.
В ходе беседы Арефьев подчеркнул, что считает наиболее правильным решением полный запрет на возвращение западных брендов — по его мнению, это способствовало бы развитию российской экономики и собственного производства. Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял, что простого извинения западных компаний будет недостаточно для возвращения на российский рынок, и каждое подобное решение должно приниматься индивидуально.