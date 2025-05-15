Госдума хочет полностью запретить возврат ушедших иностранных брендов

«Я не вижу необходимости в возвращении иностранных фирм. Нужно заботиться о собственной стране, развивать свои технологии и производства. Для этого достаточно постановления Правительства. Не нужны иностранные инвесторы — давайте не будем их пускать, это допустимо в рамках международного права», — отметил Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru. По его словам, в России на данный момент отсутствуют специальные критерии, по которым можно было бы запретить возвращение ушедших иностранных компаний на рынок, и решение о допуске этих компаний обратно полностью зависит от правительства.