В Ростове будет курсировать «Экомобиль»

На каждой точке маршрута волонтеры оказывают помощь в погрузке, разгрузке и расстановке оборудования, приеме и погрузке вторсырья, консультациях участников акции по правилам сортировки и расписанию акций, регистрации участников, фото- и видеосъемке, раздаче листовок.