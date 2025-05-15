В Ростове будет курсировать «Экомобиль»

Акция «Экомобиль» носит просветительский характер, позволяющий научить жителей Ростова-на-Дону разумно обращаться с отходами, различать вторсырье, подходящее для переработки, чтобы скорректировать свои потребительские привычки, а также показать общественную готовность сортировать мусор.
Акция проходит каждую третью субботу месяца по следующим маршрутам:
10:00 — 10:30 — ул. Вересаева, 101/3, стр. 2, парковка;
11:00 — 11:30 — пр. Мира, 3. (Сельмаш, 2);
12:00 — 12:30 — Советская, 44;
13:00 — 13:30 — угол пр. Космонавтов/Комарова (нижнее пересечение), парк «Дружба»;
14:00 −14:30 — проспект Михаила Нагибина, 19/1, пл. Ленина;
14:00 −14:30 — ул. Еременко, между домами №№ 101−103;
11:00 — 13:00 — ул. Островского, 47 (двор «Чурилин-центра»).
— Подключаясь к маршрутам «Экомобиля» ростовчане вносят свой вклад в экологию города и планеты в целом, — подчеркнул заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Денис Барсуков.
На каждой точке маршрута волонтеры оказывают помощь в погрузке, разгрузке и расстановке оборудования, приеме и погрузке вторсырья, консультациях участников акции по правилам сортировки и расписанию акций, регистрации участников, фото- и видеосъемке, раздаче листовок.
Регистрация волонтеров осуществляется через единую информационную систему «Добро.рф».
Акция проводится региональным комитетом по молодежной политике, Донским волонтерским центром совместно с Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия экологическим инициативам “Экомост”.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.