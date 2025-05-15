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В Ростове будет курсировать «Экомобиль»

В донской столице 17 мая будет работать мобильный пункт приема вторсырья. Жители города смогут сдать на переработку твердый и мягкий пластик, макулатуру, тетрапак, ветошь, стекло.

Акция «Экомобиль» носит просветительский характер, позволяющий научить жителей Ростова-на-Дону разумно обращаться с отходами, различать вторсырье, подходящее для переработки, чтобы скорректировать свои потребительские привычки, а также показать общественную готовность сортировать мусор.

Акция проходит каждую третью субботу месяца по следующим маршрутам:

10:00 — 10:30 — ул. Вересаева, 101/3, стр. 2, парковка;

11:00 — 11:30 — пр. Мира, 3. (Сельмаш, 2);

12:00 — 12:30 — Советская, 44;

13:00 — 13:30 — угол пр. Космонавтов/Комарова (нижнее пересечение), парк «Дружба»;

14:00 −14:30 — проспект Михаила Нагибина, 19/1, пл. Ленина;

14:00 −14:30 — ул. Еременко, между домами №№ 101−103;

11:00 — 13:00 — ул. Островского, 47 (двор «Чурилин-центра»).

— Подключаясь к маршрутам «Экомобиля» ростовчане вносят свой вклад в экологию города и планеты в целом, — подчеркнул заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Денис Барсуков.

На каждой точке маршрута волонтеры оказывают помощь в погрузке, разгрузке и расстановке оборудования, приеме и погрузке вторсырья, консультациях участников акции по правилам сортировки и расписанию акций, регистрации участников, фото- и видеосъемке, раздаче листовок.

Регистрация волонтеров осуществляется через единую информационную систему «Добро.рф».

Акция проводится региональным комитетом по молодежной политике, Донским волонтерским центром совместно с Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия экологическим инициативам “Экомост”.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.