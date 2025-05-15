Мороз: Россия готова помочь Минску выбрать площадку для новой АЭС

Ранее глава профильного ведомства сообщал, что Минск готовится к консультациям с российскими коллегами по техническим вопросам строительства в Беларуси второй АЭС, а также по вопросам условий финансирования и возможных сроков реализации этого проекта.
Как проинформировал министр, Россия готова помочь в выборе как площадки под АЭС, так и типа реактора для нее, а соответственно, и топлива, на котором станция будет работать. Мороз уточнил, что речь об этом шла на одном из недавних совещаний представителей «Росатома» и белорусского правительства.
Руководитель министерства добавил, что на той встрече обсуждались и другие важные вопросы.
И это не только возведение будущего пункта захоронения радиоактивных отходов, который согласно стратегии обращения с радиоактивными отходами будет построен к 2030 году, но и возможность использования новых разработок в области ядерного топлива и варианты топливных циклов для повышения эффективности работы атомной станции.
Согласно планам, информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране будет представлена белорусскому президенту Александру Лукашенко в ближайшее время.
В марте белорусский лидер, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил российских коллег построить по возможности вторую АЭС на территории Беларуси. Он также предположил, что она может быть возведена на восточных границах республики.