Мороз: Россия готова помочь Минску выбрать площадку для новой АЭС

Как проинформировал министр, Россия готова помочь в выборе как площадки под АЭС, так и типа реактора для нее, а соответственно, и топлива, на котором станция будет работать. Мороз уточнил, что речь об этом шла на одном из недавних совещаний представителей «Росатома» и белорусского правительства.