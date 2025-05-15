Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мороз: Россия готова помочь Минску выбрать площадку для новой АЭС

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Россия готова помочь белорусской стороне выбрать площадку для строительства новой атомной электростанции и тип ядерного реактора, сообщил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Источник: Sputnik.by

Ранее глава профильного ведомства сообщал, что Минск готовится к консультациям с российскими коллегами по техническим вопросам строительства в Беларуси второй АЭС, а также по вопросам условий финансирования и возможных сроков реализации этого проекта.

Как проинформировал министр, Россия готова помочь в выборе как площадки под АЭС, так и типа реактора для нее, а соответственно, и топлива, на котором станция будет работать. Мороз уточнил, что речь об этом шла на одном из недавних совещаний представителей «Росатома» и белорусского правительства.

Руководитель министерства добавил, что на той встрече обсуждались и другие важные вопросы.

И это не только возведение будущего пункта захоронения радиоактивных отходов, который согласно стратегии обращения с радиоактивными отходами будет построен к 2030 году, но и возможность использования новых разработок в области ядерного топлива и варианты топливных циклов для повышения эффективности работы атомной станции.

приводит слова министра «Беларусь сегодня»

Согласно планам, информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране будет представлена белорусскому президенту Александру Лукашенко в ближайшее время.

В марте белорусский лидер, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил российских коллег построить по возможности вторую АЭС на территории Беларуси. Он также предположил, что она может быть возведена на восточных границах республики.