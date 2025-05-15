Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали водно-энергетические режимы на лето

Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.
Подписание протокола является важным шагом в рамках регулярного сотрудничества трех стран, направленного на обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов и стабильной работы энергосистем Центральной Азии.
Обсуждение и согласование режимов перед каждым вегетационным периодом позволяет учитывать гидрологическую обстановку и потребности стран в водных и энергетических ресурсах.
Достигнутые договоренности по режимам на вегетационный период являются результатом последовательной совместной работы и нацелены на обеспечение интересов всех стран-участниц. Параллельно мы продолжаем следить за технологическими новинками в энергетике и поддерживать наших производителей, что важно для модернизации сектора и укрепления нашего регионального партнерства.
На выставке «Энергетическая неделя Узбекистана» (CAEx), он ознакомился с современными технологиями и разработками в энергетической сфере, отметив вклад казахстанских компаний в развитие отрасли и реализацию инновационных проектов.
Отдельно глава Минэнерго отметил, что обсуждение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном продолжается в рабочем порядке, как и работа по проекту создания Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.