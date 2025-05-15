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Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали водно-энергетические режимы на лето

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на трехсторонней встрече министров, курирующих энергетические и водные ресурсы, согласовали режимы работы энергетических объектов и порядок вододеления в бассейне реки Сырдарья на лето.

Источник: Пресс-служба Минэнерго Казахстана

Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

Подписание протокола является важным шагом в рамках регулярного сотрудничества трех стран, направленного на обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов и стабильной работы энергосистем Центральной Азии.

говорится в сообщении ведомства

Обсуждение и согласование режимов перед каждым вегетационным периодом позволяет учитывать гидрологическую обстановку и потребности стран в водных и энергетических ресурсах.

Достигнутые договоренности по режимам на вегетационный период являются результатом последовательной совместной работы и нацелены на обеспечение интересов всех стран-участниц. Параллельно мы продолжаем следить за технологическими новинками в энергетике и поддерживать наших производителей, что важно для модернизации сектора и укрепления нашего регионального партнерства.

заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов

На выставке «Энергетическая неделя Узбекистана» (CAEx), он ознакомился с современными технологиями и разработками в энергетической сфере, отметив вклад казахстанских компаний в развитие отрасли и реализацию инновационных проектов.

Отдельно глава Минэнерго отметил, что обсуждение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном продолжается в рабочем порядке, как и работа по проекту создания Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.