Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали водно-энергетические режимы на лето

Достигнутые договоренности по режимам на вегетационный период являются результатом последовательной совместной работы и нацелены на обеспечение интересов всех стран-участниц. Параллельно мы продолжаем следить за технологическими новинками в энергетике и поддерживать наших производителей, что важно для модернизации сектора и укрепления нашего регионального партнерства.