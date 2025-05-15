Иностранные компании перестали уходить из России

Иностранные компании стали реже уходить из российского рынка.
Иностранные компании стали реже уходить с российского рынка. В первом квартале 2025 года было совершено всего девять сделок по продаже активов зарубежных владельцев. Об этом свидетельствует отчет агентства AK&M. Для сравнения: за тот же период 2024 года было заключено 15 подобных сделок, а годом ранее — 21.
«Иностранные компании уже не торопятся уходить из России. В первом квартале 2025 года прошло всего девять сделок по продаже российских активов, принадлежащих иностранцам… В январе—марте 2024 года их было 15, а годом раньше — 21», — пишет РБК со ссылкой на документ.
В отчете AK&M отмечается тенденция к снижению числа заявок на продажу российских активов со стороны резидентов недружественных стран. Представители агентства добавили, что ряд западных компаний, ранее объявлявших о намерении покинуть российский рынок, временно отказались от реализации этих планов.
На динамику повлияли как увеличение обязательных взносов при продаже бизнеса, так и высокие кредитные ставки, из-за которых сделки становятся менее выгодными для покупателей в России. Кроме того, многие иностранные владельцы, не успевшие уйти с рынка в предыдущие периоды, теперь заняли выжидательную позицию, чтобы оценить последствия переговоров между Россией и США.
Ранее президент России Владимир Путин назвал условия возвращения западных компаний, пишет «Национальная служба новостей». Он отметил, что в данном вопросе Москва намерена руководствоваться исключительно собственными интересами. По словам президента, возвращение на российский рынок допустимо лишь для тех компаний, чье присутствие отвечает выгоде страны. Кроме того, Путин уточнил, что при рассмотрении подобных случаев будет учитываться поведение иностранных компаний, покинувших Россию, за последние три года.