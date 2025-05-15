Иностранные компании перестали уходить из России

На динамику повлияли как увеличение обязательных взносов при продаже бизнеса, так и высокие кредитные ставки, из-за которых сделки становятся менее выгодными для покупателей в России. Кроме того, многие иностранные владельцы, не успевшие уйти с рынка в предыдущие периоды, теперь заняли выжидательную позицию, чтобы оценить последствия переговоров между Россией и США.