В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках

«В Республике Крым реализуется 248 инвестиционных проектов на 288 миллиардов рублей. В том числе, реализуются проекты по созданию санаторно-курортных комплексов с развитой лечебной базой. В частности, в Саках реализуется два крупных инвестиционных проекта: классический санаторий с медицинской базой на 542 номера и санаторий с медицинской реабилитацией на 250 номеров, со спа-центром и аквапарком», — рассказал он.
По словам профильного министра, сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. В санаториях все чаще появляются крытые бассейны, спа-комплексы, сауны, фитнесс-центры и многое другое.
Ранее министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы региона, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов.