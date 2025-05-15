Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В Саках появится два крупных санаторно-курортных комплекса с развитой лечебной базой. Их строительство анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым реализуется 248 инвестиционных проектов на 288 миллиардов рублей. В том числе, реализуются проекты по созданию санаторно-курортных комплексов с развитой лечебной базой. В частности, в Саках реализуется два крупных инвестиционных проекта: классический санаторий с медицинской базой на 542 номера и санаторий с медицинской реабилитацией на 250 номеров, со спа-центром и аквапарком», — рассказал он.

По словам профильного министра, сейчас в целом наблюдается динамика, когда классические санатории включают в перечень своих услуг те, которые раньше были присущи исключительно гостиничным комплексам. В санаториях все чаще появляются крытые бассейны, спа-комплексы, сауны, фитнесс-центры и многое другое.

Ранее министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что инвесторы из различных регионов России очень заинтересованы в развитии курортно-туристической сферы региона, потенциальный объем вложений оценивается в сотни миллионов долларов.