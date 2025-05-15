В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в Саках

«В Республике Крым реализуется 248 инвестиционных проектов на 288 миллиардов рублей. В том числе, реализуются проекты по созданию санаторно-курортных комплексов с развитой лечебной базой. В частности, в Саках реализуется два крупных инвестиционных проекта: классический санаторий с медицинской базой на 542 номера и санаторий с медицинской реабилитацией на 250 номеров, со спа-центром и аквапарком», — рассказал он.