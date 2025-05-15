Стоимость тройской унции золота на торгах упала ниже $3150

Стоимость фьючерса на золото в ходе торгов на бирже COMEX опустилась ниже $3150 за тройскую унцию, свидетельствуют данные этой товарной площадки.
По данным на 07:11 мск, показатель составлял $3149. До такого уровня цена на драгоценный металл не опускалась с 10 апреля. Через некоторое время стоимость золота на сессии повысилась до $3152,3 за унцию.
Напомним, 1 мая на лондонской бирже ICE стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 9 апреля упала ниже $60 за баррель. Цена сырья достигала отметки в $59,93.