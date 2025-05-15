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Стоимость тройской унции золота на торгах упала ниже $3150

Во время сессии цена драгоценного металла на бирже скорректировалась до уровня в $3152,3.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на золото в ходе торгов на бирже COMEX опустилась ниже $3150 за тройскую унцию, свидетельствуют данные этой товарной площадки.

По данным на 07:11 мск, показатель составлял $3149. До такого уровня цена на драгоценный металл не опускалась с 10 апреля. Через некоторое время стоимость золота на сессии повысилась до $3152,3 за унцию.

Напомним, 1 мая на лондонской бирже ICE стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 9 апреля упала ниже $60 за баррель. Цена сырья достигала отметки в $59,93.