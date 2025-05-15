В Хабаровском крае планируют повысить стоимость патента для мигрантов

В Хабаровском крае планируют повысить стоимость патента для иностранных граждан на 2026−2028 годы. Законопроект позволит увеличить доходы региона без влияния на миграционную ситуацию, говорится на официальном сайте краевого парламента.
Проект вынесли на обсуждение во время заседания комитета Законодательной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Он предусматривает увеличение регионального коэффициента с 2,7 до 3,1. Этот показатель используется при расчёте налога на доходы физических лиц для мигрантов и влияет на стоимость патента, которая сейчас остаётся одной из самых низких в ДФО.
Депутаты отметили, что изменения не приведут к уменьшению миграционных потоков, а позволят усреднить стоимость патента по региону. По данным министерства финансов края, увеличение коэффициента принесёт в бюджет дополнительные 200−220 млн рублей ежегодно.