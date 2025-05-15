В Хабаровском крае планируют повысить стоимость патента для мигрантов

Проект вынесли на обсуждение во время заседания комитета Законодательной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Он предусматривает увеличение регионального коэффициента с 2,7 до 3,1. Этот показатель используется при расчёте налога на доходы физических лиц для мигрантов и влияет на стоимость патента, которая сейчас остаётся одной из самых низких в ДФО.