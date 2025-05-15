Средняя зарплата в Казахстане превысила 400 тысяч тенге

Согласно данным Бюро национальной статистики, среднедушевые денежные доходы казахстанцев в 2024 году превысили 1,3 миллиона тенге в год. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (692 тысячи тенге). В пересчёте на месяц это 110,7 тысячи тенге — против 57,7 тысячи пять лет назад. Однако эти цифры — усреднённые. Реальную картину точнее отражает медианный доход, который в 2024 году составил 93,3 тысячи тенге в месяц. При этом в половине регионов он был ниже — и ощутимо.