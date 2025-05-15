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Малую авиацию на Дальнем Востоке будут развивать без самолёта «Байкал»

Проект столкнулся с трудностями при реализации и в конечном итоге был закрыт, сообщил полпред в ДФО Юрий Трутнев.

Источник: AP 2024

В Дальневосточном федеральном округе сосредоточат усилия на модернизации самолётов Ан-2 для возрождения региональных авиаперевозок вместо разработки воздушного судна «Байкал», от которой было решено отказаться. Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев объявил о новых планах на заседании комитетов Госдумы 14 мая.

Как сообщил Трутнев, разработка самолётов «Байкал», которые должны были заменить устаревшие модели, столкнулась с трудностями — в итоге проект был закрыт, а акцент сместился на обновлении существующего парка.

Полпред подчеркнул, что власти намерены найти оперативный выход из сложившейся ситуации. Решением для дальневосточной малой авиации станет модернизация Ан-2. Она предусматривает установку современных двигателей, что повысит экономичность и надёжность самолётов. Это позволит быстрее восстановить местные авиалинии, обеспечивая жителей отдалённых районов необходимой связью.

«Мы же не будем на лошадях путешествовать на Дальний Восток? Нельзя закинуть страну в прошлое», — отметил он.