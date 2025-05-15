Малую авиацию на Дальнем Востоке будут развивать без самолёта «Байкал»

В Дальневосточном федеральном округе сосредоточат усилия на модернизации самолётов Ан-2 для возрождения региональных авиаперевозок вместо разработки воздушного судна «Байкал», от которой было решено отказаться. Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев объявил о новых планах на заседании комитетов Госдумы 14 мая.