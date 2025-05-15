Надбавки к зарплатам университетских работников вырастут с сентября

Соответствующее решение, которое охватит около 4000 человек, принял кабмин на своем заседании в среду. В частности, ежемесячная надбавка за звание доктора наук или профессора университета увеличится с 1100 до 4500 леев (232 евро), а за звание доктора наук или доцента университета — с 600 до 4000 леев.