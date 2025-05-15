Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надбавки к зарплатам университетских работников вырастут с сентября

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Ежемесячные надбавки к оплате труда преподавателей и научных сотрудников университетов Молдовы увеличатся с сентября текущего года, сообщили в Министерстве просвещения и науки.

Источник: Sputnik

Соответствующее решение, которое охватит около 4000 человек, принял кабмин на своем заседании в среду. В частности, ежемесячная надбавка за звание доктора наук или профессора университета увеличится с 1100 до 4500 леев (232 евро), а за звание доктора наук или доцента университета — с 600 до 4000 леев.

Таким образом, за счет увеличения ежемесячных премий заработные платы увеличатся более чем на 20%, а их размеры за норматив достигнут 21 400 леев для должности профессора университета и 19 960 леев для должности доцента университета.

отметили в министерстве

Таким образом власти пытаются повысить мотивацию преподавательского состава и поддержать конкурентоспособность и качество высшего образования в Молдове.

Кроме того, отмечают в министерстве, инициатива позволит устранить различия между уровнем заработной платы в системе общего и профессионального образования и уровнем заработной платы преподавателей высшей школы.

Решение вступит в силу 1 сентября 2025 года. В общей сложности прибавками воспользуются 2470 научных и преподавательских работников и 1487 исследователей.