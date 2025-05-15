Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградских пенсионеров планируют избавить еще от одного налога

На данный момент пожилые россияне имеют возможность не платить налог за один из объектов недвижимости — квартиру, дом или гараж.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Депутаты Госдумы хотят избавить пенсионеров еще от одного налога. Это садовые домики площадью больше полусотни квадратных метров. Законопроект планируется рассмотреть уже 15 мая.

Внесли его депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Соавтор инициативы, руководитель фракции Сергей Миронов подчеркивает, что принятие законопроекта уменьшит налоговую нагрузку на пенсионеров и других россиян с низкими доходами.

На данный момент эти и другие граждане, как, например, ветераны ВОВ и Герои Советского Союза имеют возможность не платить налог за один из объектов недвижимости — квартиру, дом или гараж. Но на садовые домики льгота не действует.