В Волгоградской области для подготовки медиков выделят более 500 квот

Такое количество квот утвердили по программам специалитета и ординатуры.
Как сообщили в комитете здравоохранения региона, 200 квот выделят для обучения на факультете «Лечебное дело», 60 — по направлению «Педиатрия», 20 — «Стоматология». Еще 220 целевиков поступят на программы ординатуры, 10 — получат образование по специальности «Клиническая психология».
Предложения облздрава на обучение по квотам появятся на платформе «Работа в России» до 10 июня. Заявки можно подать через «Госуслуги» или в письменном виде. После прохождения учебы специалисты должны будут проработать в соответствующем учреждении не менее 3 лет.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по созданию современной системы здравоохранения. Для их выполнения используются возможности федерального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе будущие медики, обучающиеся в рамках целевого направления, также получают дополнительную финансовую поддержку за счет средств областного бюджета.