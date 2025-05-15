В Волгоградской области для подготовки медиков выделят более 500 квот

Предложения облздрава на обучение по квотам появятся на платформе «Работа в России» до 10 июня. Заявки можно подать через «Госуслуги» или в письменном виде. После прохождения учебы специалисты должны будут проработать в соответствующем учреждении не менее 3 лет.