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Глава Минэнергетики Мороз сказал о выборе площадки для новой АЭС в Беларуси

Глава Минэнергетики сказал, что Россия поможет Беларуси определиться с новой площадкой для размещения второй в стране АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова помочь Беларуси выбрать площадку для строительства новой атомной электростанции, тип ядерного реактора и топливо, на котором станция будет работать, сообщает Sputnik.by со ссылкой на министра энергетики Беларуси Дениса Мороза.

Он уточнил, что речь об этом шла на одном из недавних совещаний представителей «Росатома» и белорусского правительства.

Ранее Денис Мороз сообщал, что белорусские специалисты готовятся к консультациям со своими российскими коллегами по техническим вопросам строительства в Беларуси второй АЭС, условиям финансирования и срокам.

Кстати, Беларусь рассматривает три варианта для пункта захоронения радиоактивных отходов. Это район расположения Белорусской АЭС и, учитывая перспективы сооружения других ядерных объектов, — Могилевская область (здесь подробнее).

Мы писали, что спрос на квартиры в Минске весной 2025 заметно снизился (все подробности здесь).