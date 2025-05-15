Цены на картофель, капусту, свинину и чай поползли вверх в Волгограде

Волгоградстат подсчитал, как на неделе с 6 по 12 мая 2025 года изменились цены на продукты, товары, лекарства, услуги в Волгограде и области. И снова самые заметные изменения в фруктово-овощных отделах магазинах. На радость покупателей стремительно падают цены на огурцы и помидоры. Первые подешевели на 11,5% или на 16 рублей 81 копейку за неделю. За две недели огурцы скинули в цене более 21%. Помидоры подешевели на 5,6% или на 12 рублей 6 копеек. А вот картофель, морковь, капуста, лук и свекла продолжают дорожать.