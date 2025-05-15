Цены на картофель, капусту, свинину и чай поползли вверх в Волгограде

Волгоградстат подсчитал, как на неделе с 6 по 12 мая 2025 года изменились цены на продукты, товары, лекарства, услуги в Волгограде и области. И снова самые заметные изменения в фруктово-овощных отделах магазинах. На радость покупателей стремительно падают цены на огурцы и помидоры. Первые подешевели на 11,5% или на 16 рублей 81 копейку за неделю. За две недели огурцы скинули в цене более 21%. Помидоры подешевели на 5,6% или на 12 рублей 6 копеек. А вот картофель, морковь, капуста, лук и свекла продолжают дорожать.
Цена килограмма картофеля за неделю стала больше на 5,8%. Волгоградцы уже привыкли, что с каждой неделе кастрюля борща становится все дороже и дороже. Капуста прибавила 3,2%, морковь 1,5%, лук 1,4%, свекла 1,1%. Также опечалены любители яблок, цена на этот фрукт тоже изменилась не в пользу покупателей.
Немного (так, что большинство людей этого даже не заметили) снизились цены на ржаной хлеб, молоко, сливочное масло, яйца, пшено, рис. Разница в цене с прошлой неделей — менее 1%. Зато покупатели могли увидеть, что подорожал черный чай — сразу на 2,6%, куры, свинина, колбасы, сосиски и сардельки.