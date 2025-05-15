Замглавы Новосибирска Кодалаев признал транспортный коллапс: «Автобусы есть, а водителей нет»

«Подвижной состав у нас есть, мы несколько лет назад его обновили. Таким образом получается, что автобусы есть, а водителей нет. Водителей спецтехники нам тоже не хватает. Надеемся, что ситуация стабилизируется», — сказал Кодалаев.
Особенно остро нехватка транспорта сказывается на графике работ. Пассажиры все чаще стали жаловаться на сбои в расписании автобусов, как коммерческих, так и муниципальных.
Заммэра отметил, что водители не привлекает даже повышение уровня заработной платы. При этом оплата практически достигает рыночной.
Массовые увольнения водителей начались несколько лет назад. «ФедералПресс» сообщали в мэрии города, что дефицит работников общественного транспорта наблюдается на трамваях троллейбусах и автобусах, из-за чего происходят отдельные сбои в графике движения общественного транспорта.