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В Мангистауской области начнут производить икру

В июне этого года близ села Кызылозен Тупкараганского района начнется строительство рыбной фермы «RED PEARL» по разведению рыб осетровых пород и производству икры, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Источник: Акимат Мангистауской области

Комплекс по выращиванию осетровых пород строится при участии швейцарских инвесторов. Предприятие будет производить до 100 тонн рыбы и 100 тонн икры в год. Полный ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 5,6 млрд тенге.

Кроме того, в казахстанском секторе Каспийского моря реализуется масштабный проект по выращиванию морской форели в садках. На первом этапе (2025−2026 гг.) планируется выпуск 300 тонн продукции, во втором (2026−2027 гг.) — до 1600 тонн, а к 2029−2030 годам объемы достигнут 5000 тонн в год.

Для запуска используются норвежские садковые системы, поставки уже ведутся. Запуск производства ожидается в сентябре 2025 года.