В Мангистауской области начнут производить икру

Кроме того, в казахстанском секторе Каспийского моря реализуется масштабный проект по выращиванию морской форели в садках. На первом этапе (2025−2026 гг.) планируется выпуск 300 тонн продукции, во втором (2026−2027 гг.) — до 1600 тонн, а к 2029−2030 годам объемы достигнут 5000 тонн в год.